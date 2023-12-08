Город выставил на торги здание на востоке Москвы под размещение спортцентра

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

На городские торги по аренде выставлено здание на востоке Москвы под размещение спортивного объекта. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на главу департамента по конкурентной политике Москвы Ивана Щербакова.

"Инвесторы смогут открыть спортивно-оздоровительный центр в районе Перово. На аукцион выставили трехэтажное здание с подвалом площадью 7,4 тысячи квадратных метров", – добавил он.

По словам Щербакова, с победителем торгов подпишут договор аренды на 25 лет. Сами торги пройдут 13 декабря, для участия в них приглашаются все желающие.

Уточняется, что здание находится по адресу 1-я Владимирская улица, дом 10б, строение 3. Неподалеку от него есть остановки общественного транспорта, а также станции метро "Шоссе Энтузиастов" и "Перово" Калининской линии.

Размер годовой арендной платы будет определен во время онлайн-аукциона. Подать заявку на участие можно до 11 декабря. Для этого необходимо пройти регистрацию на электронной торговой площадке "Росэлторг", а также иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.

Ранее город передал инвестору в аренду земельный участок в Зеленограде для строительства объекта производственного назначения. Участок расположен вблизи улицы Радио и Георгиевского проспекта, благодаря чему у него хорошая транспортная доступность.

Заммэра столицы Владимир Ефимов рассказал, что представители малого и среднего бизнеса в Москве выкупили у города в рассрочку свыше 320 объектов недвижимости в этом году. По его словам, столичные власти предоставляют право преимущественного выкупа помещений.

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