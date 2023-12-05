Инвестор построит автомастерскую с парковкой возле аэропорта Внуково

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москва сдала в аренду земельный участок, который находится в полукилометре от аэропорта Внуково. На нем инвестор построит автомастерские. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Как отметил руководитель департамента городского имущества Москвы Максим Гаман, город выставляет на аукционы участки в разных районах. Победители смогут возвести на них коммерческие объекты.

"Так, инвестор арендовал на торгах 0,36 гектара земли недалеко от аэропорта Внуково. В течение 5,5 года он сможет построить объект гаражного назначения и разместить там мастерские по ремонту и обслуживанию автомобилей площадью более 6,14 тысячи квадратных метров", – рассказал Гаман.

Площадка для строительства расположена около пересечения Боровского и Внуковского шоссе и электроподстанции "Нововнуковская". Согласно договору, арендатору необходимо в течение 28 месяцев получить разрешение на строительство, а еще через 19 месяцев – закончить работы нулевого цикла. После возведения объекта инвестор сможет оформить его в собственность.

Ранее заммэра столицы Владимир Ефимов рассказал, что в ближайшие пять лет в Москве возведут три новых объекта коммерческой недвижимости. Он уточнил, что общая площадь объектов будет составлять примерно 56 тысяч "квадратов".

До этого сообщалось, что участок для строительства объекта общественного питания в ТиНАО был выставлен на городские торги по аренде. Он находится в селе Ознобишино поселения Щаповского. С победителем открытого аукциона подпишут договор аренды на 2,5 года.

Москвичи выкупили у города 29 участков для строительства частных домов за три месяца