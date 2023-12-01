Комбинат газеты "Правда" в Москве вновь выставили на торги

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

"Дом.РФ" вновь выставил на торги здание комбината газеты "Правда" в Москве. Об этом сообщается на сайте госкомпании.

Начальная цена лота составляет около 525 миллионов рублей. Восьмиэтажный объект включает 25 нежилых помещений площадью 19,5 тысячи квадратных метров. До этого его выставляли на торги за 575 миллионов рублей, а после снизили цену до 565 миллионов рублей.

Здание располагается по адресу улица Правды, 24. Оно было построено в середине 1930-х годов по проекту архитектора Пантелеймона Голосова и является объектом культурного наследия регионального значения.

До этого стало известно, что город выставит на торги коммерческое помещение в жилом 35-этажном доме площадью более 300 "квадратов" в Раменках. В помещении можно будет открыть торговую точку, кафе или предприятие сферы услуг. В 10 минутах ходьбы от здания располагается станция столичного метрополитена "Раменки".



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