Москва выставила на торги помещение на Волоколамском шоссе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице выставили на торги нежилое помещение на первом этаже многоквартирного дома на Волоколамском шоссе. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу столичного департамента по конкурентной политике Ивана Щербакова.

"Инвесторов приглашают к участию в открытом аукционе по продаже коммерческого помещения площадью 139 квадратных метров в многоэтажном жилом доме в районе Сокол", – сообщил он.

Щербаков рассказал, что данный объект имеет свободное назначение, благодаря чему открываются широкие возможности по его использованию.

Здание располагается по адресу Волоколамское шоссе, дом 1, корпус Б. Около дома находятся остановки общественного транспорта, а также станция "Сокол" Замоскворецкой линии метро в пешей доступности.

В лот входят основное помещение площадью 104 квадратных метра с залом и антресоль площадью 35 квадратных метров.

Торги состоятся 18 декабря, заявки на участие в них принимаются до 7 декабря. Стоимость помещения определится в ходе торгов. Чтобы поучаствовать в них, нужна регистрация на электронной торговой площадке "Росэлторг" и наличие усиленной квалифицированной электронной подписи.

Ранее сообщалось, что на городские торги выставили права на открытие цветочных магазинов в двух павильонах на юге столицы. Участвовать в аукционах могут представители малого и среднего бизнеса. Победители торгов смогут открыть цветочные магазины в двух павильонах площадью 19 квадратных метров.

До этого стало известно, что Москва планирует выставить на торги 11 объектов коммерческой недвижимости общей площадью 847 квадратных метров в Кунцеве. Купившие помещения предприниматели смогут открыть там свой бизнес.

Москва выставила на торги 105 парковочных мест на Беловежской улице