Москва выставит на торги 11 коммерческих помещений в Кунцеве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Москва планирует выставить на торги 11 объектов коммерческой недвижимости общей площадью 847 квадратных метров в Кунцеве. Купившие помещения предприниматели смогут открыть там свой бизнес, сообщил глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман, передает портал мэра и правительства Москвы.

По его словам, коммерческие объекты на западе города пользуются спросом у бизнесменов. С января по октябрь заключили 463 сделки, площадь проданных объектов составила 32,8 тысячи "квадратов", сказал он.

Гаман добавил, что 11 помещений, которые выставят на продажу, находятся на первом этаже здания по адресу улица Маршала Сергеева, дом 3. Площадь объектов составит от 49 до 145 "квадратов", в них новые собственники смогут открыть магазины, химчистки, салоны красоты, мастерские и ателье, уточнил глава департамента.

Отмечается, что выставляемые на торги объекты расположены недалеко от станции метро "Молодежная". У каждого помещения есть отдельный вход, у самого большого – площадью 122,2 квадрата – два входа.

Ранее сообщалось, что машино-места в подземном паркинге на Мичуринском проспекте выставили на продажу. Всего доступно 15 парковочных мест площадью от 12,5 до 15 "квадратов". Заявки на участие в торгах принимаются до 4 декабря.

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