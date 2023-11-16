Москва выставила на торги 105 парковочных мест на Беловежской улице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Город выставил на торги 105 парковочных мест на Беловежской улице в Можайском районе столицы. Крытая парковка расположена рядом с АЗС, пунктами техобслуживания и магазинами с сопутствующими товарами. Об этом сообщил глава департамента по конкурентной политике Иван Щербаков, передает портал мэра и правительства Москвы.

По его словам, участие в торгах дает возможность купить парковочные места в крытых многоярусных автостоянках недалеко от дома. Так, сейчас выставлены 105 мест площадью от 12 до 15 квадратных метров. К участию в торгах приглашаются все желающие, сказал Щербаков.

Прием заявок завершится в период с 23 по 30 ноября, торги пройдут 29 ноября – 6 октября. Для участия в аукционе нужна регистрация на электронной торговой площадке "Росэлторг" и усиленная квалифицированная цифровая подпись.

Ранее на торги было выставлено коммерческое помещение на первом этаже многоквартирного дома. Объект предназначен для развития бизнеса.

По словам Щербакова, аукцион состоится в онлайн-формате 13 декабря. Здание находится в жилом микрорайоне по адресу Веерная улица, дом 1, корпус 7.

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