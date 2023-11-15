Москва выставила на торги помещение для ведения бизнеса в Очаково-Матвеевском

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Коммерческое помещение на первом этаже многоквартирного дома, расположенного на западе Москвы, выставили на торги. Объект предназначен для развития бизнеса, сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на руководителя департамента по конкурентной политике города Ивана Щербакова.

"Как правило, такие объекты имеют свободное назначение, что открывает широкие возможности для развития бизнеса. Сейчас на аукцион выставлено нежилое помещение площадью 307 квадратных метров в многоэтажном доме в районе Очаково-Матвеевское", – уточнил он.

По словам Щербакова, аукцион состоится в онлайн-формате 13 декабря. Здание находится в жилом микрорайоне по адресу Веерная улица, дом 1, корпус 7.

Недалеко от объекта расположена станция Матвеевская четвертого Московского центрального диаметра. Лот включает в себя зал, подсобные, складские и другие помещения. Вместе с этим там предусмотрен отдельный вход с улицы.

Отмечается, что благодаря местоположению и планировке объект лучше всего подойдет для ведения бизнеса в сфере услуг. Стоимость определится по результатам торгов. Подать заявку можно до 4 декабря. Необходима регистрация на электронной торговой площадке "Росэлторг" и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Ранее стало известно, что столица выставила на торги земельный участок в Некрасовке под размещение объекта автообслуживания. Как уточнял Щербаков, для этого выделен участок площадью 303 квадратных метра на 1-й Вольской улице.