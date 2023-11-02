Фото: портал мэра и правительства Москвы

Город выставил на продажу 310 парковочных мест в Южном Бутове. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Как отметил глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков, речь идет о местах в отдельном многоуровневом наземном паркинге, расположенном по адресу улица Маршала Савицкого, дом 4.

"Всего доступно 310 лотов площадью от 10 до 17 квадратных метров. Они будут реализованы на аукционах, а также без объявления цены, когда победителями становятся претенденты, предложившие наибольшую сумму", – добавил он.

Отмечается, что рядом автомобилистам доступен выезд на Варшавское и Симферопольское шоссе. Кроме того, в этом районе работают пункты шиномонтажа, мойки и автосервисы.

Желающие могут принять участие в торгах. Для этого нужна регистрация на "Росэлторг" и усиленная квалифицированная электронная подпись. Заявки будут принимать в период с 14 ноября по 4 декабря. Итоги планируют подвести с 16 ноября по 6 декабря.

Ранее жителям Таганского района предложили приобрести у города 39 парковочных мест. Воспользоваться возможностью смогут собственники жилья и проживающие по договорам социального найма в доме № 4 на улице Новорогожской. Речь идет о парковочных местах на подземной автостоянке.

Подать заявку горожане могут до 14 и 24 ноября в зависимости от выбранного лота. Преимущественное право позволяет приобрести машино-места со скидкой 40%.



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