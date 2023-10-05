Город выставил на торги 49 парковочных мест в Конькове

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На городские торги выставили 49 парковочных мест на многоуровневой автостоянке в столичном районе Коньково. Об этом сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Площадь 49 лотов варьируется от 15 до 17 квадратных метров. Места располагаются на стоянке на улице Академика Опарина.

"Их стоимость определится в ходе открытых аукционов, которые пройдут в период с 25 октября по 1 ноября в электронной форме. К участию в них приглашаются все желающие", – цитируют Щербакова на портале мэра и правительства Москвы.

Заявки на участие в торгах будут принимать с 23 по 30 октября. Они пройдут в электронном формате на платформе "Росэлторг".

До этого на торги выставили 40 машино-мест на многоуровневом паркинге в Строгине. Паркинг расположен недалеко от выезда на проспект Маршала Жукова и МКАД. Подать заявку на участие в торгах можно до 17 октября.

