Автовладельцы могут купить 40 машино-мест на многоуровневом паркинге в Строгине

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Город выставил на торги по продаже парковочные места на улице Твардовского, сообщил глава департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

По его словам, автовладельцы смогут приобрести машино-места на многоуровневом наземном паркинге в Строгине. Всего на продажу выставили 40 лотов. Их реализуют без объявления цены – победителями станут претенденты, предложившие наибольшую сумму.

Заявочные кампании завершатся в период с 9 по 17 октября. Паркинг расположен недалеко от выезда на проспект Маршала Жукова и Московскую кольцевую автодорогу. Рядом есть АЗС, магазины запчастей и сопутствующих товаров, мойки и автосервисы.

Победителей выберут с 12 по 20 октября. Для участия в торгах нужно зарегистрироваться на электронной торговой площадке "Росэлторг". Понадобится также усиленная квалифицированная электронная подпись.

Ранее город выставил на торги 108 парковочных мест на улице Брусилова на юго-западе Москвы. Паркинг располагается в микрорайоне с многоэтажной жилой застройкой. Заявки будут приниматься с 26 сентября по 20 октября. Победителей определят с 28 сентября по 24 октября.

До этого город выставил на открытый аукцион два земельных участка под строительство объектов автообслуживания в ТиНАО и ЮЗАО. С победителями подпишут договоры на 2,5 года. Они смогут возвести на участках капитальные объекты под открытие автосервисов. Размер арендной платы будет определен в ходе торгов.

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