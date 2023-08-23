Предприниматели смогут открыть автосервисы в ТиНАО и ЮЗАО Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Город выставил на открытый аукцион два земельных участка под строительство объектов автообслуживания в ТиНАО и ЮЗАО. Об этом рассказал руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

По его словам, торги пройдут 21 сентября в электронной форме. С победителями подпишут договоры на 2,5 года. Они смогут возвести на участках капитальные объекты под открытие автосервисов. Размер арендной платы будет определен в ходе торгов.

"После ввода объектов в эксплуатацию и регистрации прав собственности арендаторы смогут выкупить участки по исключительному праву", – передает его слова портал мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что первый участок находится в Северном Бутове на окраине жилого микрорайона на улице Поляны. В нескольких километрах от него – Московская кольцевая автодорога, Варшавское и Симферопольское шоссе. Площадь участка – примерно 1,4 тысячи квадратных метров, построить там можно автосервис площадью до 964 "квадратов".

Как добавили на сайте, второй участок площадью более 4,2 тысячи квадратных метров расположен в поселении Щаповском рядом с Брестским шоссе и Центральной кольцевой автодорогой. Площадь будущего здания здесь может достигать тысячи квадратных метров.

Отмечается, что заявки принимаются до 18 сентября. Чтобы поучаствовать в аукционах, нужно зарегистрироваться на электронной торговой площадке "Росэлторг", также должна быть усиленная квалифицированная электронная подпись.

В сообщении напомнили, что участвовать в городских торгах можно не выходя из дома. Все процедуры проходят онлайн на инвестиционном портале Москвы.

Ранее сообщалось, что Москва выставит на торги два помещения суммарной площадью более тысячи "квадратов" на Мосфильмовской улице и в 3-м Силикатном проезде. Одно из них площадью свыше 760 квадратных метров расположено в Раменках. Второй объект площадью более 260 квадратных метров – в Хорошёво-Мнёвниках.

До этого стало известно, что за первую половину 2023 года 164 объекта нежилого фонда были куплены юридическими и физическими лицами у столицы в Центральном административном округе (ЦАО). Общая площадь помещений составила 21 тысячу квадратных метров.