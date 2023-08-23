Город выставит на торги два помещения в Раменках и Хорошёво-Мнёвниках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Москва выставит на торги два помещения суммарной площадью более тысячи "квадратов" на Мосфильмовской улице и в 3-м Силикатном проезде. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на главу департамента городского имущества Максима Гамана.

"Одно из них площадью свыше 760 квадратных метров расположено в Раменках. Второй объект площадью более 260 квадратных метров – в Хорошёво-Мнёвниках. Владельцы смогут открыть в них офисы, магазины или предприятия бытового обслуживания", – рассказал Гаман.

Отмечается, что помещение в Раменках расположено недалеко от одноименной станции метро. Оно имеет два отдельных входа, потолки высотой почти четыре метра и большие окна. Второе помещение расположено на первом этаже офисного здания и тоже имеет два входа и высокие потолки.

Ранее сообщалось, что за последние пять лет предприниматели и физические лица в ходе торгов арендовали или приобрели у Москвы 583 земельных участка. В торгах приняли участие почти 3,6 тысячи претендентов. Конкуренция составила в среднем шесть участников на один лот.

