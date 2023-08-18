Москва реализовала на торгах около 600 земельных участков за 5 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Предприниматели и физические лица арендовали и приобрели у Москвы благодаря торгам 583 земельных участка за пять лет. Об этом рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Так, столица реализовала на торгах физкультурно-оздоровительные комплексы, магазины, парковки и другое. За один лот конкурентами были шесть участников, всего приняли участие почти 3,6 тысячи претендентов.

"Больше всего участков реализовано для строительства частных домов – 367. Из них 139 жители приобрели в собственность, еще 228 – арендовали", – отметил Ефимов.

Наиболее высокий уровень конкуренции зафиксировали на аукционах по аренде участков для индивидуального жилищного возведения. На таких торгах за один лот боролись девять кандидатов.

"Еще 217 земельных участков реализовано под строительство капитальных объектов коммерческого назначения. На них появляются торговые, промышленные, административные, культурно-досуговые сооружения, спортивные, медицинские, автомобильные комплексы", – добавил глава департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

По его словам, благодаря этому развивается инфраструктура, растет число социально-бытовых и развлекательных объектов в разных районах Москвы.

В начале июля город выставил на торги участок в Некрасовке для дальнейшего возведения автосервиса. Речь идет о территории, расположенной рядом с жилыми кварталами 1-й Вольской улице. Победитель торгов должен возвести объект в соответствии с государственными стандартами и противопожарными правилами.

В мае в районе начали строить новое здание детско-взрослой поликлиники. Общая площадь медицинского учреждения составит около 13 тысяч квадратных метров.

Дворец спорта в Некрасовке планируют открыть этим летом