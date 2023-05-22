Строительство новой детско-взрослой поликлиники началось в Некрасовке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Строительство нового здания детско-взрослой поликлиники на 750 посещений началось в районе Некрасовка. Об этом сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

"В районе идет активное жилищное строительство, поэтому поликлиника будет очень востребована жителями. В настоящее время идут подготовительные работы, обустройство стройплощадки и временных дорог", – заявил руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Он добавил, что общая площадь медицинского учреждения составит порядка 13 тысяч квадратных метров.

Фасад здания будет сделан из стеклофибробетона, на нем разместят рельефные и гладкие панели. Цвет фасада выполнят в соответствии со стандартами столичных поликлиник. Там появится детское и взрослое отделение, травматологические пункты и отделение стоматологии. Потоки приходящих граждан не будут пересекаться, так как у каждого отделения будет свой вход.

У здания будет понятная навигация, а кабинеты врачей разместят так, чтобы снизить возникновение очередей. Отмечается, что более востребованные кабинеты разместят на нижних этажах пятиэтажного здания, а менее посещаемые и административные расположатся на верхних.

Кабинеты врачей узкого профиля будут находиться рядом с кабинетами функциональной диагностики.

Помимо этого, на первом этаже оборудуют кафе. Также на каждом этаже появятся игровые зоны для детей и зоны для ожидания.

Сотрудники поликлиники смогут посетить комнату отдыха и психологической разгрузки, в их кабинетах разместят эргономичную мебель для дальнейшей комфортной работы. В здании появится современное оборудование для обследования.

"Как ранее отмечал Сергей Собянин, объекты здравоохранения возводятся в микрорайонах, где реализуется программа реновации, новых микрорайонах Москвы или в тех, где поликлиники пришли в негодность из-за продолжительного срока службы и не подлежат реконструкции", – добавил Загрутдинов.

Ранее Собянин рассказал о двух взрослых поликлиниках, которые были введены в эксплуатацию в Печатниках и Зеленограде после капитального ремонта. В ходе работ специалисты заменили все инженерные системы, сделали перепланировку, установили современное оборудование, разместили понятную систему навигации и многое другое.

