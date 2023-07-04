Город выставил на торги участок под автосервис в Некрасовке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/М. Денисова

Город выставил на торги участок в Некрасовке для дальнейшего возведения автосервиса. Об этом сообщил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

"Победитель онлайн-аукциона сможет открыть автосервис в Некрасовке. С ним подпишут договор на 10 лет и передадут в пользование участок площадью 303 квадратных метра для строительства некапитального объекта", – цитируют его на портале мэра и правительства Москвы.

Речь идет о территории, расположенной рядом с жилыми кварталами 1-й Вольской улице. Победитель торгов должен возвести объект в соответствии с государственными стандартами и противопожарными правилами.

Площадь строения не должна превышать 70% от всей территории участка. В течение всего срока действия автосервиса инвестору необходимо поддерживать его в исправном техническом состоянии.

Подать заявку на участие в торгах можно до 21 июля. Для этого необходимо зарегистрироваться на электронной торговой площадке "Росэлторг". Аукцион состоится 25 июля.

Ранее столичные власти выделили на юге города землю для реализации масштабных инвестиционных проектов. Общая площадь участков составила 11,5 гектаров. В дальнейшем там могут появиться паркинги, автомобильная база коммунальных служб, магазины, офисы, культурно-досуговый и общественно-деловой комплексы.

