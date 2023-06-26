Почти 2 тыс нестационарных торговых объектов реализовали в Москве в рамках торгов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

С 2018 года город реализовал на торгах порядка 2 тысяч нестационарных торговых объектов (НТО). Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заместителя градоначальника Владимира Ефимова.

"Нестационарные торговые объекты пользуются спросом у московских предпринимателей. Участие в городских торгах позволяет открывать бизнес с минимальными вложениями в популярных у жителей и гостей столицы общественных пространствах", – рассказал вице-мэр.

Он уточнил, что договоры с победителями заключаются на пять лет. Предприниматели могут как воспользоваться готовыми НТО, так и получить землю для размещения собственных. Подобные объекты работают обычно в оживленных местах города, например, в парках, на центральных улицах или у станций метро.

Отмечается, что для размещения НТО не требуется получать разрешение на строительство, однако такие объекты должны быть выполнены в едином узнаваемом стиле.

"Информация о выставленных на торги объектах публикуется на инвестиционном портале Москвы. Здесь можно подобрать как НТО для круглогодичного использования под магазины, кафе или пункты проката спортивного инвентаря, так и сезонные", – добавил глава департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Он также уточнил, что самыми популярными за пять лет НТО стали киоски для продажи еды и напитков навынос. Их реализовали больше 600 штук.

Ранее сообщалось, что город выставил на торги 52 машино-места на подземном паркинге в районе улицы Широкой в СВАО. Заявочная кампания пройдет с 30 июня по 28 июля. А сами торги состоятся с 5 июля по 2 августа в онлайн-формате.

