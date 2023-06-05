Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Москомархитектура согласовала строительство семи спортивных объектов в столице, сообщила глава ведомства Юлиана Княжевская.

Она уточнила, что общая площадь всех сооружений составит более 40 тысяч квадратных метров.

"Больше всего – три из семи – планируется соорудить на территории ТиНАО. Помимо них, мы ждем появления по одному спортивному объекту на западе, юго-западе, юге и востоке", – отметила Княжевская.

По ее словам, реализация проектов разнообразит городскую инфраструктуру. Кроме того, москвичи получат возможность заниматься спортом прямо рядом с домом, добавила она.

Большинство сооружений запланированы как физкультурно-оздоровительные комплексы. Также был разработан проект стрелково-охотничьего клуба в поселении Кленовском. Княжевская рассказала, что будет еще один объект на Бартеневской улице, на базе которого будут проводиться различные спортивные и культурные мероприятия.

В их строительство будут вложены средства инвесторов, которых заранее определят на торгах.

Одно из крупнейших сооружений появится в поселении Вороновском. Его площадь превысит 21,7 тысячи квадратных метров. Также будут возведены физкультурно-оздоровительные комплексы в Ивановском, в деревне Марушкино и на Воронежской улице.

Ранее заммэра Андрей Бочкарев сообщил, что специалисты сдали в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейнами на востоке Москвы. Он находится в районе Новокосино по адресу улица Суздальская, дом № 44а.

До этого глава департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов рассказал, что в Москве строятся 13 объектов спортивного направления. В 2023 году специалисты хотят завершить основные мероприятия на шести из них. Одно учреждение уже было введено в эксплуатацию.



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