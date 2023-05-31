Собянин снизил на 25% минимальную ставку аренды спортобъектов для инвесторов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Минимальную ставку аренды снизили на 25% для инвесторов, вкладывающих деньги в ремонт столичных спортивных объектов. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

"Инвесторам будет выгоднее развивать бизнес, а горожане получат больше возможностей заниматься спортом. Раньше ставка была 6 600 рублей за квадратный метр в год, теперь она составит 5 000 рублей", – говорится в его публикации.

Градоначальник уточнил, что решение об аренде принимается через процедуру торгов. Победитель, которого определили в рамках аукциона, должен будет использовать объект для спортивной деятельности. Если возникнет такая необходимость, он будет на свои средства проводить капитальный ремонт или реконструкцию.

Мэр Москвы отметил, что срок льготной аренды составляет 25 лет, из которых не больше двух лет дается на проведение капремонта.

Собянин рассказал, что первый договор на новых условиях уже был заключен.

Ранее заммэра Андрей Бочкарев сообщил, что специалисты сдали в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейнами на востоке Москвы. Он находится в районе Новокосино по адресу улица Суздальская, дом № 44а.

До этого глава департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов рассказал, что в Москве строятся 13 объектов спортивного направления. В 2023 году специалисты хотят завершить основные мероприятия на шести из них. Одно учреждение уже было введено в эксплуатацию.

