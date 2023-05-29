В Москве построят около 30 объектов социальной инфраструктуры за счет бюджета

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Столичный комитет по архитектуре и градостроительству подготовил 29 планов земельных участков для строительства социальных объектов за первые четыре месяца 2023 года. Они будут построены за счет бюджета города. Об этом рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

"Город продолжает активно развивать свою социальную инфраструктуру, возводя новые детские сады и школы. Оформление градостроительного плана земельного участка – один из первых этапов реализации проектов, подготовка и выдача такого количества планов за четыре месяца – хороший показатель", – отметила она.

Глава ведомства добавила, что за этот период удалось оформить больше всего документов, связанных со строительством образовательных учреждений. По ее словам, всего было оформлено 18 проектов, 7 из которых касается строительства детских садов, а 11 – школ.

Также за первые четыре месяца 2023 года удалось согласовать документы на возведение четырех объектов здравоохранения, трех спортивных, двух жилых объектов, одного социального и одного культурного, которые будут построены за счет бюджета Москвы, рассказала Княжевская.

"Общая площадь объектов, для которых мы с начала года выпустили документацию, составила около 520 тысяч квадратных метров. Их появление позволит создать дополнительные места в дошкольных и школьных учреждениях", – резюмировала она.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что за 12 лет на западе, северо-западе и юго-западе Москвы специалисты построили 237 объектов образования, здравоохранения и спорта. Еще 54 учреждения находятся на стадии реализации.

Во время строительства социальных и культурных объектов специалисты учитывают необходимость благоустройства и озеленения прилегающих территорий, добавил мэр.

