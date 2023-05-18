Бочкарев: ФОК с бассейнами на Суздальской улице сдан в эксплуатацию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Специалисты сдали в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейнами на востоке Москвы. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

ФОК находится в районе Новокосино по адресу улица Суздальская, дом 44а. По словам вице-мэра, объект улучшит качество городской среды в восточной части города. Жители близлежащих кварталов смогут заниматься спортом и физической культурой в шаговой доступности от дома. Общая площадь объекта составляет более 5 тысяч метров, поделился Бочкарев.

Заммэра добавил, что специалисты облицевали фасады здания витражным остеклением. Объект оснащен спортивным и оздоровительным бассейнами размерами 25 на 16 метров и 11 на 3 метра соответственно. Комплекс возвели с учетом требований по противопожарной безопасности и энергоэффективности, его также оборудовали современными системами видеонаблюдения и оповещения.

В свою очередь, председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко добавил, что за период строительства объекта комитет организовал 18 проверок. В ходе них специалисты контролировали качество мероприятий и применяемых материалов.

"На данный момент застройщику выданы все необходимые разрешительные документы, и он может начинать эксплуатацию объекта. Будущий арендатор самостоятельно оборудует фитнес-зону с тренажерным залом и залом для групповых занятий", – рассказал он.

Глава Мосгосстройнадзора отметил, что на территории ФОК провели благоустройство и озеленение, для удобства гостей обустроили парковку на 44 машино-места.

Кроме того, стало известно, что только 57% москвичей имеют поблизости к дому фитнес-центры, а бассейны рядом с жильем есть лишь у 39%. Декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко поделился, что у 67% опрошенных спортивные площадки есть в пешей доступности.

Ранее глава департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов рассказал, что в Москве ведется строительство 13 объектов спортивного направления. В 2023 году специалисты хотят завершить основные мероприятия на шести объектах. Одно учреждение уже было введено в эксплуатацию.