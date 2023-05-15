Бассейн под открытым небом открылся в "Лужниках"

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Сезон работы бассейна под открытым небом в "Лужниках" начался 15 мая. Зона отдыха будет открыта для посетителей до сентября.

В плавательном комплексе есть сразу два бассейна – спортивный длиной 50 метров и пляжный – 20 метров. В пляжной зоне расставлены шезлонги, для посетителей работают раздевалки, душ и сауна. Кроме того, посетители могут перекусить в кафе и поиграть в волейбол на специальной площадке. Для детей в бассейне есть водные развлечения.

Также в "Лужниках" пообещали порадовать гостей насыщенной программой мероприятий. Бассейн под открытым небом находится в паре минут от метро "Воробьевы горы" и открыт для посетителей с 07:00 до 23:00. С ценами на услуги можно ознакомиться на сайте аквакомплекса.

Ранее стало известно, что в пяти столичных парках начали оборудовать зоны отдыха с бассейнами под открытым небом. Они должны начать работу в июле этого года. Зоны отдыха заработают в парках "Красная Пресня", "Сокольники", "Митино", "Ходынское поле", а также в парке 50-летия Октября.

