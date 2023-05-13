Зоны отдыха с бассейнами под открытым небом появятся в пяти парках Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В пяти парках Москвы начали оборудовать зоны отдыха с бассейнами под открытым небом. На сегодняшний день стартовал первый этап реализации проекта, сообщает пресс-служба департамента культуры столицы.

"На отведенных площадках в парках установлены ограждающие сооружения, по периметру стройки размещены камеры видеонаблюдения с целью обеспечения безопасности при ведении строительных работ", – подчеркивается в сообщении.

Департамент уточнил, что бассейны появятся в парках "Ходынское поле", "Красная Пресня", "Сокольники", "Митино" и в парке 50-летия Октября.

Согласно информации, бассейны планируется открыть в июле этого года.

До этого Сергей Собянин сообщил, что на ВДНХ стартовал новый спортивный сезон, в течение которого для горожан будет работать множество площадок для занятий спортом. В районе павильонов 57 и 58 посетители выставки могут сыграть в бадминтон или настольный теннис. Доступны и две воркаут-площадки: рядом со входом в Ботанический сад и у стадиона в парке "Останкино", указал мэр.

"Сити": фестиваль "Московская весна"