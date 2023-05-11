Мостки через реки Шмелевку и Кузнецовку свяжут районы Зябликово и Орехово-Борисово Южное

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Деревянные настилы с небольшими мостками через речки свяжут два густонаселенных столичных района – Зябликово и Орехово-Борисово Южное. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Мостки обустроят в рамках реализации проекта по благоустройству пойм рек Шмелевки и Кузнецовки.

"В ходе работ по благоустройству будет создана разветвленная дорожно-тропиночная сеть по всей территории парка. В труднодоступных местах из-за перепада рельефа будут сформированы эконастилы", – отметил он.

Замглавы столичного департамента капитального ремонта Сергей Мельников сообщил, что также планируется оборудовать лестницы и пандусы, которые будут использоваться для спуска и подъема из оврагов, поскольку рельеф этих районов отличается впадинами.

Так, в Садковском овраге проложат прогулочный маршрут, для граждан предусмотрят возможность перехода с одной стороны на другую. Новые места для прогулок обустроят и вдоль рек.

"Чтобы соединить берега оврага реки Шмелевки и Садковского оврага, в ходе создания эконастилов организуют мостовые переходы. Всего их будет 19 длиной от трех до 30 метров. Они расположатся на протяжении всей реки как до, так и после пересечения с улицей Ясеневой", – добавил Мельников.

Уточняется, что эконастилы установят так, чтобы они не прилегали к земле. Это делается для того, чтобы не повредить растения.

Ранее сообщалось, что в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки на юге Москвы появится водоем с зоной отдыха. Пруд создадут на месте заболоченного участка, недалеко от пересечения улиц Ясеневой и Воронежской. Поблизости организуют экотропу и проложат пешеходные маршруты.

Основная задача, которая стоит перед столичным комплексом городского хозяйства, заключается в создании комфортного пространства для отдыха и занятий спортом, прогулок с детьми.



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