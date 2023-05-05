Парк "Яуза" к концу года будет готов на 80% – Собянин

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Работы по созданию парка "Яуза" на северо-востоке Москвы планируется завершить на 80% к концу текущего года. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"С 2016 года привели в порядок девять участков парка. В этом году занимаемся еще тремя: в пойме реки Яузы вдоль улицы Сухонской и вдоль Олонецкого проезда, в парке "Ростокинский акведук", – рассказал мэр.

После завершения работ часть прогулочного маршрута парка пройдет по речной набережной, а другая часть – прямо над водой. Протяженность парка составит порядка 20 километров.

Градоначальник также добавил, что в ближайшее время специалисты приступят к работам на участке пойм Яузы и Чермянки в районе Сельскохозяйственной улицы, чтобы привести его в порядок.

Ранее сообщалось, что в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки на юге Москвы появится водоем с зоной отдыха. Пруд создадут на месте заболоченного участка, недалеко от пересечения улиц Ясеневой и Воронежской. Поблизости организуют экотропу и проложат пешеходные маршруты.

