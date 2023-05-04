Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Водоем с зоной отдыха появится в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки на юге Москвы. Об этом сообщает телеграм-канал столичного комплекса городского хозяйства со ссылкой на заммэра города Петра Бирюкова.

Специалисты организовали там благоустройство территории. По словам вице-мэра, основная задача, которая стоит перед комплексом, заключается в создании комфортного пространства для отдыха и занятий спортом, прогулок с детьми.

"В рамках проекта на месте заболоченного участка, недалеко от пересечения улиц Ясеневой и Воронежской, сделаем водоем с зоной для тихого отдыха, по периметру обустроим экотропу, которую соединим с пешеходными маршрутами парка", – поделился Бирюков.

Кроме того, специалисты откачают грязную воду в низине Верхнего оврага, очистят от иловых отложений, создадут ложе пруда и выложат мембрану. Также они укрепят берега водоема – сделают их ровными, над водой уложат геоматы с ячейками, а сверху положат газон и под водой сделают гравийную отсыпку.

Специалисты комплекса также приступят к работам по организации подпитки нового пруда и перетока лишней воды, чтобы обеспечить водообмен.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в Москве подготовят 136 мест отдыха у воды, 13 из которых будут предполагать возможность купания. По словам градоначальника, специалисты уже обновили Кольский пруд в парке "Яуза" столичного района Свиблово.