Реконструкция Мазиловского пруда завершена на западе Москвы

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Работы по реконструкции закончены на Мазиловском пруду на западе столицы, сообщил заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Пруд расположен в районе Фили-Давыдково. Он занимает 4 гектара.

"Этот водоем на протяжении десятилетий является любимым местом отдыха местных жителей. В рамках проекта удалили иловые отложения, обновили и укрепили береговую полосу, создали зоны биоплато", – рассказал заммэра.

По его словам, в ходе работ была приведена в порядок береговая линия, протяженность которой составляет более одного километра. Кроме того, берега были укреплены габионами и природным камнем.

В рамках благоустройства также было сделано несколько зон биоплато общей площадью свыше 1,7 тысячи "квадратов". На них было высажено свыше 35 тысяч водных растений.

"Реконструкция позволила создать благоприятные условия для птиц и рыб, превратить пруд в современное место отдыха", – заключил Бирюков.

Ранее реконструкция началась в Покровском парке на юге столицы. Уточнялось, что до конца будущего года специалисты собираются реконструировать Малый, Верхний, Средний и Нижний пруды.

Сообщалось, что в рамках работ специалисты очистят дно и сделают его песчаным, сформируют ложе, укрепят береговую линию щебнем и галькой, в местах притока воды создадут несколько зон биоплато, где высадят около 32 тысяч растений.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!