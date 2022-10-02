В Москве началась реконструкция Алтуфьевского пруда

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Специалисты приступили к реконструкции Алтуфьевского пруда в районе Лианозово на северо-востоке Москвы, заявил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Начались масштабные работы по реконструкции Алтуфьевского пруда, расположенного в парке возле усадьбы Алтуфьево, на протяжении многих лет этот водоем остается любимым местом отдыха жителей соседних домов. Основной задачей является очистка пруда от донных отложений, которых, по нашим оценкам, около 30 тысяч кубометров, и сохранение его экосистемы", – сказал он.

По словам Бирюкова, на дне пруда образовался толстый иловый пласт, который составляет более трети объема пруда. Из-за него в летний период пруд заволакивают водоросли. Вице-мэр отметил, что разработанные решения позволят сохранить основные характеристики и форму водоема, а также очистить пруд от иловых отложений без полного спуска воды. Работы будут осуществлены с использованием плавающего земснаряда.

"Извлеченный осадок будет обезвожен на мобильном заводе, затем очищенную воду вернут в пруд. Такая технология позволит сохранить привычные условия для рыб, микроорганизмов и растений. Берега Алтуфьевского пруда останутся откосными по всему периметру, бетонные плиты облицуют галькой", – говорится в сообщении.

Кроме того, на водоеме сформируют две зоны биоплато суммарной площадью 815 квадратных метров с водной растительностью, которая будет замедлять его зарастание. Завершить работы планируют в 2023 году.

Ранее Бирюков сообщил, что специалисты комплекса городского хозяйства приступили к реконструкции Верхнего и Нижнего Бехтеревских прудов, расположенных в Аршиновском парке на юге столицы. Их общая площадь – 1,1 гектара. Бирюков напомнил, что каскадные водоемы вырыли еще в конце 1970 годов, и уже долгие годы они остаются популярным местом отдыха горожан.

На северо-востоке началась реконструкция Алтуфьевского пруда

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