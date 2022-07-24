Около 90 водных объектов благоустроили в Москве за последние годы – Собянин

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Около 90 водных объектов благоустроили в Москве за последние годы. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

"За последние годы мы благоустроили почти 90 водных объектов. Почистили от ила дно водоемов и рек, привели в порядок берега", – отметил мэр.

По его словам, в текущем году также запланированы работы на каскадах Лефортовского парка, Лианозовских прудов, Бехтеревских прудов и Алтуфьевском пруду. Помимо этого, специалисты проведут реабилитацию прудов в "Кускове" и в "Битцевском лесу".

Собянин подчеркнул, что на сегодняшний день пруды есть во многих столичных парках. Москвичи могут отправиться и на лодочную прогулку. Станции проката функционируют в "Царицыне", в Парке Горького и в Измайловском парке, а по живописным Лианозовским прудам жители столицы катались еще в начале прошлого века, заявил мэр.

В жаркую погоду, как уточнил градоначальник, также можно отдохнуть и на территориях с бассейнами. Так, подобные зоны отдыха есть в "Сокольниках" и парке "Фили".

"На прибрежных территориях Химкинского водохранилища оборудованы комфортные пляжи с лежаками. Рядом – спортивные и детские площадки", – рассказал мэр.

Ранее сообщалось, что в этом году в столице к летнему сезону подготовили 139 мест, где можно отдохнуть. Из них 13 – с возможностью искупаться.

Так, в Восточном административном округе можно поплавать в в Путяевском пруду № 1 и озере Белом. В Западном же округе подготовили зону отдыха с купанием в озере Мещерском.

При этом, как до этого сообщал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, температура воды в водоемах Москвы прогрелась до состояния парного молока. По его словам, в настоящее время в черте города температура воды составляет 23...25 градусов, на севере столицы – 22...23 градуса.

