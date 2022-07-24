Около 90 водных объектов благоустроили в Москве за последние годы – Собянин

24 июля, 18:50
Фото: vk.com/mossobyanin
Около 90 водных объектов благоустроили в Москве за последние годы. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
"За последние годы мы благоустроили почти 90 водных объектов. Почистили от ила дно водоемов и рек, привели в порядок берега", – отметил мэр.
По его словам, в текущем году также запланированы работы на каскадах Лефортовского парка, Лианозовских прудов, Бехтеревских прудов и Алтуфьевском пруду. Помимо этого, специалисты проведут реабилитацию прудов в "Кускове" и в "Битцевском лесу".
Собянин подчеркнул, что на сегодняшний день пруды есть во многих столичных парках. Москвичи могут отправиться и на лодочную прогулку. Станции проката функционируют в "Царицыне", в Парке Горького и в Измайловском парке, а по живописным Лианозовским прудам жители столицы катались еще в начале прошлого века, заявил мэр.
В жаркую погоду, как уточнил градоначальник, также можно отдохнуть и на территориях с бассейнами. Так, подобные зоны отдыха есть в "Сокольниках" и парке "Фили".
"На прибрежных территориях Химкинского водохранилища оборудованы комфортные пляжи с лежаками. Рядом – спортивные и детские площадки", – рассказал мэр.
Ранее сообщалось, что в этом году в столице к летнему сезону подготовили 139 мест, где можно отдохнуть. Из них 13 – с возможностью искупаться.
Так, в Восточном административном округе можно поплавать в в Путяевском пруду № 1 и озере Белом. В Западном же округе подготовили зону отдыха с купанием в озере Мещерском.
При этом, как до этого сообщал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, температура воды в водоемах Москвы прогрелась до состояния парного молока. По его словам, в настоящее время в черте города температура воды составляет 23...25 градусов, на севере столицы – 22...23 градуса.
Собянин посоветовал москвичам в жару отдыхать вблизи водоемов
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: