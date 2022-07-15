Зона отдыха "Левобережье" снова открыта для купания в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Зона отдыха "Левобережье" снова открылась для купания на севере Москвы. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

"По состоянию на 15.07.2022 по результатам лабораторных исследований вода водоема на территории зоны отдыха "Левобережье", САО, ранее закрытой для купания, отвечает санитарным требованиям. Купание в зоне отдыха разрешено", – отмечается в сообщении.

В этом году в столице к летнему сезону подготовили 139 мест, где можно отдохнуть. Из них 13 – с возможностью искупаться.

Так, в Восточном административном округе можно поплавать в в Путяевском пруду № 1 и озере Белом. В Западном же округе подготовили зону отдыха с купанием в озере Мещерском.