Эксперты рассказали, чем можно заразиться при купании в неположенном месте

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Специалисты объяснили, чем может грозить купание в водоеме, который не был предварительно очищен и подготовлен. Как сообщает сайт "Комсомольской правды", через воду передаются 17 видов болезней.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в первую очередь опасность представляют холера, диарея, тиф, кампилобактериоз, гепатиты и кожные болезни, в том числе церкариоз, "зуд купальщика". Последняя болезнь может передаваться даже при минимальном контакте с водой.

Симптомами острых кишечных инфекций являются рвота и боль в животе. Заразиться можно, если из водоема, где купался человек, пьют коровы и другие крупные животные. На возможность заболевания могут указывать и фекалии в непосредственной близости от воды.

Эксперты советуют избегать купания, если вода цветет или поблизости располагается свалка, а также выход сточных вод. Не следует купаться, если на теле есть раны или расчесанные укусы. Также следует беречь глаза, не погружать голову и не открывать рот. После заплыва требуется принять душ.

По состоянию на 30 июня в Москве работают зоны отдыха у воды "Путяевский пруд № 1", "Озеро Белое", "Озеро Мещерское", "Серебряный Бор – 2", "Серебряный Бор – 3", "Тропарево", "Большой городской пруд", "Школьное озеро", и "Озеро Черное".

В конце месяца научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что на всех курортах России начался купальный сезон. В частности, из-за жаркой погоды до 22 градусов тепла прогрелась вода в Калининграде.

