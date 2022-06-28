Юрист предупредил о штрафе за купание в фонтане

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Юрист Василий Воробьев рассказал Москве 24, что за купание в фонтане можно получить штраф до 1 000 рублей.

Ранее синоптики предупредили жителей столицы, что во вторник, 28 июня, максимальная температура в городе составит 26...28 градусов. Отмечается, что жару немного сгладит влияние атмосферного фронта. Тем не менее в течение дня будут сохраняться условия погодной гипоксии.

По словам Воробьева, хотя в столице и установилась жаркая погода, охлаждаться в городских фонтанах все же не стоит.





Василий Воробьев юрист Как правило, у нас купание в фонтанах интерпретируется по статье 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство". То есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, уничтожение, повреждение имущества, нецензурная брань. То есть это может относиться к категории мелкого хулиганства.

"Санкции по этой административной статье составляют от 500 до 1 000 рублей", – отметил юрист.

Ранее в столичном комплексе городского хозяйства попросили москвичей не купаться в фонтанах. Отмечается, что внутри чаш размещено техническое оборудование вроде датчиков уровня воды и светильников. Из-за этого человек может пораниться.

Минимум раз в месяц чаши промывают и меняют в них воду. Тем не менее плавать в фонтанах все равно не стоит, потому что там же купаются птицы. Кроме того, в воду попадают пыль и атмосферные осадки. Все это противоречит нормам гигиены. К тому же жаркая погода способствует размножению бактерий.

