Юрист предупредил о штрафе за купание в фонтане

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Юрист Василий Воробьев рассказал Москве 24, что за купание в фонтане можно получить штраф до 1 000 рублей.
Ранее синоптики предупредили жителей столицы, что во вторник, 28 июня, максимальная температура в городе составит 26...28 градусов. Отмечается, что жару немного сгладит влияние атмосферного фронта. Тем не менее в течение дня будут сохраняться условия погодной гипоксии.
По словам Воробьева, хотя в столице и установилась жаркая погода, охлаждаться в городских фонтанах все же не стоит.
"Санкции по этой административной статье составляют от 500 до 1 000 рублей", – отметил юрист.
Ранее в столичном комплексе городского хозяйства попросили москвичей не купаться в фонтанах. Отмечается, что внутри чаш размещено техническое оборудование вроде датчиков уровня воды и светильников. Из-за этого человек может пораниться.
Минимум раз в месяц чаши промывают и меняют в них воду. Тем не менее плавать в фонтанах все равно не стоит, потому что там же купаются птицы. Кроме того, в воду попадают пыль и атмосферные осадки. Все это противоречит нормам гигиены. К тому же жаркая погода способствует размножению бактерий.
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