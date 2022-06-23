Инфекционист рассказал, чем грозит купание в запрещенном месте

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
Купание в запрещенных для этого местах может привести к травме, отравлению, заражению инфекциями и паразитами. Об этом Москве 24 рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков.
По словам специалиста, в озерах, которые не прошли официального одобрения для купания, существуют различные опасности. Первая заключается в том, что в них могут быть стекла и коряги. Во время купания в таком водоеме легко получить травму.
Кроме того, если плавать в запрещенных для купания озерах, можно заразиться гельминтами и простейшими, такими как амебы и лямблии, отмечает эксперт.
"Есть опасность заражения инфекционными заболеваниями. Они могут быть вирусными, например это ротавирусная инфекция, или бактериальными – это различные кишечные палочки и те болезни, которые носят животные и выделяют со своими испражнениями," – предупреждает Тимаков.
Ранее в столичном комплексе городского хозяйства напомнили горожанам, что купаться в фонтанах небезопасно. Они оснащены техническим оборудованием, например струйными насадками, из-за чего человек может случайно пораниться. В фонтанных чашах регулярно меняют воду, тем не менее там купаются птицы. При этом жаркая погода способствует размножению бактерий.
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