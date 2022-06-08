Более 10 зон отдыха подготовили к купальному сезону в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Московские спасатели подготовили к летнему сезону 13 зон отдыха с купанием, все водоемы обследовали водолазы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного департамента ГОЧСиПБ.
"Всего в Москве определено 139 мест отдыха, в том числе 13 зон с купанием", – сказал собеседник агентства.
По его словам, перед купальным сезоном водолазы обследовали и очистили дно всех водоемов в зонах отдыха города. Собеседник агентства отметил, что к предыдущим местам, предусматривающим отдых на воде, в этом году добавились Головинские пруды.
На прошлой неделе Роспотребнадзор одобрил в Москве 10 зон отдыха с купанием. В их числе "Левобережье" (САО), Путяевский пруд № 1 и озеро Белое (ВАО), озеро Мещерское (ЗАО), Серебряный Бор-2 и Серебряный Бор-3 (СЗАО), Тропарево (ЮЗАО), а также Большой городской пруд, озера Черное и Школьное в Зеленограде.
Ранее стало известно, что этим летом в зонах отдыха, подведомственных столичному департаменту культуры, также откроются бассейны и пляжи. Например, в парке "Фили" для посетителей уже доступны понтонные бассейны, вода в которые подается из Москвы-реки, предварительно пройдя очистку и подогрев.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: