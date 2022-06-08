Более 10 зон отдыха подготовили к купальному сезону в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Московские спасатели подготовили к летнему сезону 13 зон отдыха с купанием, все водоемы обследовали водолазы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного департамента ГОЧСиПБ.

"Всего в Москве определено 139 мест отдыха, в том числе 13 зон с купанием", – сказал собеседник агентства.

По его словам, перед купальным сезоном водолазы обследовали и очистили дно всех водоемов в зонах отдыха города. Собеседник агентства отметил, что к предыдущим местам, предусматривающим отдых на воде, в этом году добавились Головинские пруды.

На прошлой неделе Роспотребнадзор одобрил в Москве 10 зон отдыха с купанием. В их числе "Левобережье" (САО), Путяевский пруд № 1 и озеро Белое (ВАО), озеро Мещерское (ЗАО), Серебряный Бор-2 и Серебряный Бор-3 (СЗАО), Тропарево (ЮЗАО), а также Большой городской пруд, озера Черное и Школьное в Зеленограде.

Ранее стало известно, что этим летом в зонах отдыха, подведомственных столичному департаменту культуры, также откроются бассейны и пляжи. Например, в парке "Фили" для посетителей уже доступны понтонные бассейны, вода в которые подается из Москвы-реки, предварительно пройдя очистку и подогрев.

