В "Лужниках" начался сезон плавания под открытым небом

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Летний плавательный комплекс снова открылся в "Лужниках". На большой зеленой территории расположены два бассейна – спортивный (50 метров) и пляжный (20 метров). Также гостям доступны раздевалки с душевыми и саунами, зона отдыха с шезлонгами, кафе, детская и волейбольная площадки.
Открытый плавательный комплекс принял своих первых гостей в 2015 году – в период реконструкции исторического бассейна – и изначально был задуман как временная площадка для водного отдыха москвичей. Однако объект стал настолько популярным, что после запуска в 2019-м большого аквакомплекса зону водного отдыха закрывать не стали. Открытый плавательный комплекс стал его полноправной составляющей – с едиными требованиями к уровню сервиса, используемым технологиям и качеству воды.
Комплекс находится в двух минутах от станции метро "Воробьевы горы" и все лето работает ежедневно с 07:00 до 23:00. Посещение платное, с тарифами можно ознакомиться на сайте.
Ранее стало известно, что этим летом в зонах отдыха, подведомственных столичному департаменту культуры, также откроются бассейны и пляжи. Например, в парке "Фили" для посетителей уже доступны понтонные бассейны, вода в которые подается из Москвы-реки, предварительно пройдя очистку и подогрев. А в комплексе "The Баssейн" в "Сокольниках" с середины июня горожане смогут не только поплавать, но и сыграть в настольный теннис и покачаться на качелях.
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