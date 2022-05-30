Врач предупредил об опасности купания в грязных водоемах

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Плавать нужно лишь в тех водоемах, в которых вода взята на пробу, а дно обследовано на предмет разных опасных вещей. Об этом "Газете.ру" рассказал главврач Тункинской ЦРБ Дамнин Мунконов.

По его словам, дно должно быть обследовано на наличие бытового мусора, наступив на который можно получить ранение или проткнуть ногу, а также на предметы биологической опасности.

"Купаясь в подобных водоемах, можно заболеть чем угодно, просто наступив на острый предмет и получив сепсис, при котором 50% случаев заканчиваются летально, или столбняк, и можно поймать что-то инфекционное, от чего придется лечиться долго и мучительно больно", – сказал Мунконов.

Он также назвал наиболее распространенные заболевания, которые встречаются после купания в непредназначенных для этого водоемах. В частности, человек может подхватить кишечно-желудочное заболевание шигеллез. Это может произойти, если человек проглотит воду, в которой плавают бациллы.

"В итоге человек через два дня получает дозу ужасных болей, спазмов в желудке, понос, зачастую с кровью. К счастью, болезнь проходит сама через неделю, но помучаться придется изрядно", – рассказал специалист.

Мунконов отметил, что человек может заразиться и гепатитом А. В этом случае через 2–7 недель после купания заболевшего начинает беспокоить высокая температура, жар и озноб. У половины пациентов начинается зуд, а у некоторых желтеют глаза. При этом болезнь проходит через 2–3 месяца, однако лечиться рекомендуют под наблюдением врача, так как есть риски повреждения печени.

Из-за купания в грязном водоеме может начаться церкариальный дерматит – раздражение кожи, вызванное паразитами птиц. В этом случае человек покрывается красными точками, которые чешутся.

"Эти заболевания можно получить, купаясь в стоячем пруду. Нужно понимать, что лучше проехать до специализированного бассейна с хлорированной водой, либо искать места с проточной и чистой, вроде горных рек, а лучше, если есть возможность, езжайте на море, соленая вода намного безопаснее, да и риск утонуть в ней намного меньше, чем в пресной", – пояснил Мунконов.

Ранее сообщалось, что 118 пляжей и 84 пикниковые зоны будут работать в Подмосковье предстоящим летом. Для посещения граждан будут доступны 182 парка, 300 усадеб и 218 летних кафе. Для организованного отдыха взрослых работают 86 санаториев, а дети смогут отправиться более чем в 100 лагерей.

