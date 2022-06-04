Бассейны и пляжи начали открываться в столичных парках

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Бассейны и пляжи откроются этим летом в зонах отдыха, подведомственных столичному департаменту культуры. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Так, в парке "Фили" уже открылись понтонные бассейны, вода в которые подается из Москвы-реки, предварительно пройдя очистку и подогрев. Рядом с ними расположены кафе, а также площадки для игры в мини-футбол и волейбол. А в комплексе "The Баssейн", расположенном в парке "Сокольники", с середины июня горожане смогут не только поплавать, но и сыграть в настольный теннис, покачаться на качелях. В обоих случаях посещение платное.
Также в "Сокольниках", у Путяевского пруда, до конца августа работает зона отдыха с песчаным пляжем. Отдохнуть на пляже можно и в парке "Терлецкая дубрава" у Восточного Терлецкого пруда. Купаться тем не менее там нельзя.
Другие пляжи доступны для москвичей в ландшафтном парке "Митино" у Пенягинского пруда, в парке "Северное Тушино" на берегу Химкинского водохранилища, там же работает зона отдыха "Покровский берег". Еще три зоны отдыха у воды находятся в Лианозовском парке, в парках "Красная Пресня" и "Борисовские пруды".
Тем, кто желает искупаться, следует посетить пляж "Левобережье" у Химкинского водохранилища. Там работают кафе, детские и спортивные площадки. Горожане могут отдохнуть на лежаках под теневыми навесами. А в детском парке имени Прямикова в Таганском районе Москвы около фонтана работает водно-песочная площадка для детей.
Ранее Роспотребнадзор одобрил в Москве 10 зон отдыха с купанием. В их числе "Левобережье" (САО), Путяевский пруд № 1 и озеро Белое (ВАО), озеро Мещерское (ЗАО), Серебряный Бор-2 и Серебряный Бор-3 (СЗАО), Тропарево (ЮЗАО), а также Большой городской пруд, озера Черное и Школьное в Зеленограде.
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