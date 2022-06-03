Набережная Тараса Шевченко в Москве станет пешеходной до 31 октября

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
В Москве появится новая зона для летнего отдыха: набережная Тараса Шевченко станет пешеходной до 31 октября. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента транспорта столицы.
"С 23:00 пятницы или накануне праздничного дня и до 06:00 следующего рабочего дня пешеходам будет отдана часть от дома 12с26 по Кутузовскому проспекту до моста "Багратион", – говорится в сообщении.
Набережная становится пешеходной уже в пятый раз. Москвичи в указанное время могут заниматься там спортом, читать книги, загорать и гулять.
Ранее Сергей Собянин подписал распоряжение об открытии в Москве к летнему сезону 13 новых зон отдыха у водоемов, включая одну с возможностью купания. Таким образом, число мест отдыха у воды составит 139, они будут расположены во всех административных округах Москвы.
"Жизнь в большом городе": купальный сезон
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