Набережная Тараса Шевченко в Москве станет пешеходной до 31 октября

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

В Москве появится новая зона для летнего отдыха: набережная Тараса Шевченко станет пешеходной до 31 октября. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента транспорта столицы.

"С 23:00 пятницы или накануне праздничного дня и до 06:00 следующего рабочего дня пешеходам будет отдана часть от дома 12с26 по Кутузовскому проспекту до моста "Багратион", – говорится в сообщении.

Набережная становится пешеходной уже в пятый раз. Москвичи в указанное время могут заниматься там спортом, читать книги, загорать и гулять.

Ранее Сергей Собянин подписал распоряжение об открытии в Москве к летнему сезону 13 новых зон отдыха у водоемов, включая одну с возможностью купания. Таким образом, число мест отдыха у воды составит 139, они будут расположены во всех административных округах Москвы.

