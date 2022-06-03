Роспотребнадзор одобрил 10 зон отдыха с купанием в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Роспотребнадзор одобрил в Москве 10 зон отдыха с купанием и 39 зон отдыха без купания. Об этом сообщается на сайте столичного управления ведомства.
Для купания были одобрены Левобережье (САО), Путяевский пруд № 1 и озеро Белое (ВАО), озеро Мещерское (ЗАО), Серебряный Бор-2 и Серебряный Бор-3 (СЗАО), Тропарево (ЮЗАО), а также Большой городской пруд, озера Черное и Школьное в Зеленограде.
В Роспотребнадзоре подчеркнули, что контроль состояния одобренных зон отдыха осуществляется на постоянной основе. Специалисты проводят отбор проб воды и песка, оценку территорий на наличие клещей и выплодов комаров, следят за работой объектов торговли и общепита.
"При выявлении нарушений даются предписания о замене песка, очистке водоема, проведении обработок. В случае неудовлетворительных проб воды в купальном водоеме дается предписание о запрете купания, для информирования посетителей устанавливаются аншлаги о запрете купания", – говорится в материале.
Ранее сообщалось, что в столице к летнему сезону появятся 13 новых зон отдыха у водоемов, включая одну с возможностью купания. Всего в Москве будет открыто 139 мест отдыха у воды. Соответствующее распоряжение подписал Сергей Собянин.
Устраивать пикники на природе можно в любых городских парках и скверах, кроме коммерческих и заповедных мест. Однако жарить шашлыки на мангале разрешено только в специальных зонах. Больше всего площадок находится в Серебряном Бору, парке "Москворецкий" и Кусковском лесопарке.
Москва готовится к купальному сезону
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