Более 35 млн однолетних цветов высадят в Москве летом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Свыше 35 миллионов однолетних растений высадят на столичных клумбах текущим летом. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.
"Специалисты <...> приступили к обновлению цветников во дворах, скверах, парках, на площадях и набережных, вдоль основных магистралей. В ближайшее время вместо отцветающих виолы и тюльпанов на клумбы высадят более 35 миллионов однолетников", – рассказал заммэра Петр Бирюков.
Уточняется, что в теплицах к текущему сезону заранее вырастили больше 150 сортов цветов. В их числе – петунии, которые долго цветут и неприхотливы к погодным изменениям, бегонии, способные очищать воздух от пыли и бактерий, а также морозостойкие цинерарии.
Суммарная площадь всех клумб в Москве составляет 880 тысяч квадратных метров. На Манежной и Театральной площадях, на Новом Арбате и Поклонной горе расположены самые крупные из них.
Ранее в столице начались ежегодные работы по обследованию зеленых насаждений. На 130 площадках постоянного наблюдения специалисты осмотрят деревья и кустарники на предмет декоративных качеств, наличия у них болезней, вредителей и механических повреждений.
По словам Бирюкова, ежегодный мониторинг позволяет "получить объективную и целостную картину состояния зеленых насаждений столицы". Для этого пополняется фотобанк площадок постоянного наблюдения и анализируются сведения о состоянии зеленых насаждений, которые растут в неоднородных городских условиях.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: