Более 35 млн однолетних цветов высадят в Москве летом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Свыше 35 миллионов однолетних растений высадят на столичных клумбах текущим летом. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

"Специалисты <...> приступили к обновлению цветников во дворах, скверах, парках, на площадях и набережных, вдоль основных магистралей. В ближайшее время вместо отцветающих виолы и тюльпанов на клумбы высадят более 35 миллионов однолетников", – рассказал заммэра Петр Бирюков.

Уточняется, что в теплицах к текущему сезону заранее вырастили больше 150 сортов цветов. В их числе – петунии, которые долго цветут и неприхотливы к погодным изменениям, бегонии, способные очищать воздух от пыли и бактерий, а также морозостойкие цинерарии.

Суммарная площадь всех клумб в Москве составляет 880 тысяч квадратных метров. На Манежной и Театральной площадях, на Новом Арбате и Поклонной горе расположены самые крупные из них.

Ранее в столице начались ежегодные работы по обследованию зеленых насаждений. На 130 площадках постоянного наблюдения специалисты осмотрят деревья и кустарники на предмет декоративных качеств, наличия у них болезней, вредителей и механических повреждений.

По словам Бирюкова, ежегодный мониторинг позволяет "получить объективную и целостную картину состояния зеленых насаждений столицы". Для этого пополняется фотобанк площадок постоянного наблюдения и анализируются сведения о состоянии зеленых насаждений, которые растут в неоднородных городских условиях.

