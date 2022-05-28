Японская айва и миндаль зацвели в Бирюлевском дендропарке

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Активное цветение японской айвы и миндаля началось на территории Бирюлевского дендропарка. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

"В нашей полосе плоды айвы японской и миндаля декоративны, собирать их нельзя, зато можно (даже нужно) любоваться ими", – говорится в сообщении.

Отмечается, что японская айва цветет красно-розовыми или оранжево-красными цветами 20–25 дней, плодоносит растение от 70 до 80 лет, а осенью кустарник украшают желтоватые ягоды.

Миндаль цветет пышными темно-розовыми, малиновыми или красными цветами. Плодоносит от 30 до 50 лет, а живет до 150 лет.

Ранее сообщалось, что в Бирюлевском дендропарке расцвела сакура. Полюбоваться цветением японской вишни можно также в природном заказнике "Долина реки Сетунь", у МГУ, в природно-историческом парке "Битцевский лес" и в "Японском саду" Главного ботанического сада имени Н. В. Цицина.

