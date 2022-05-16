Москвичам рассказали, в каких столичных парках зацветут яблони и сирень

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Яблони и сирень зацветают в столичных парках в мае. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Исторические сады разбили в XVII–XVIII веках в музее-заповеднике "Коломенское", где можно встретить яблони. До наших дней сохранились Вознесенский, Дьяковский и Казанский сады. Яблоневый сад есть и в детском парке имени Н. Н. Прямикова. Раньше там находились купеческие усадьбы, а во времена Великой Отечественной войны садовые яблоки спасали от голода московских детей.
Яблоневый сад уже начал цвести в парке "Северное Тушино". Его разбили в 1950-е годы вдоль берега Канала имени Москвы к северу от деревни Захарково. Яблоневые сады высадили в 1970-е годы и в музее-усадьбе "Кусково". Деревья, которые по преданию являются потомками растений из Воздушных садов, сохранились возле оранжерейного корпуса в музее-заповеднике "Царицыно".
Сиреневый сезон начнется в Москве ближе к концу мая. Самая богатая коллекция кустарников находится в Сиреневом саду на Щелковском шоссе. Там представлены сорта "Красавица Москвы", "Алексей Маресьев", "Гортензия", "Утро Москвы", "Зоя Космодемьянская", "Огни Москвы", "Галина Уланова" и другие. Эти виды кустарников вывел известный селекционер Леонид Колесников, который основал питомник в середине прошлого века.
Сиреневый сад есть и в Парке Горького, за зданием дирекции справа от ажурной беседки. Цветение сортов "Сенсация", "Примроз", "Катерина Хавемейер" можно увидеть в парке "Сокольники". В июне же продолжат цвести венгерская сирень, сирень Престона и трескун амурский. В том же парке можно встретить смешанные сады.
"На территории малого розария разбиты цветники из многолетних растений, а в центре высажены розы. Посетителей здесь также ждут багряник японский, яблоня декоративная, боярышник махровый, гортензия метельчатая, спирея березолистная и японская, сортовая сирень. К середине мая здесь начнут расцветать яблони", – говорится в сообщении.
В большом розарии в "Сокольниках" растения цветут с его открытия весной и до закрытия в октябре. Там распускаются яблони, рододендроны, сирень, пионы, розы, чубушники, гортензии, флоксы и другие многолетние растения.
Недалеко от Голицынского пруда в Парке Горького были собраны разные сорта роз со всего мира.
Ранее сообщалось, что сакура расцвела в Бирюлевском дендропарке, природном заказнике "Долина реки Сетунь", у МГУ, в природно-историческом парке "Битцевский лес" и в "Японском саду" Главного ботанического сада имени Н. В. Цицина. При этом первая сакура расцвела в "Аптекарском огороде" 2 мая.
Москвичи поделились кадрами цветущей мать-и-мачехи
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