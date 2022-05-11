Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Первые тюльпаны распустились на столичных клумбах. Всего в этом году распустятся более 55 миллионов цветов, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
"Осенью прошлого года на городских улицах, набережных и площадях высадили 14 миллионов разноцветных тюльпанов. Они украсят цветники общей площадью свыше 220 тысяч квадратных метров", – говорится в сообщении.
Цветочную рассаду для города готовят в теплицах ГБУ "Озеленение". Среди сортов тюльпана горожане могут встретить "Стронг Голд" с желтыми бутонами в форме вытянутого бокала, багряно-красный "Апельдорн", белый "Роял Вирджин" и "Шуга Лав" нежно-розового оттенка.
Ранее заммэра Москвы Петр Бирюков рассказал, что в столице высадили 4,6 миллиона саженцев виолы. В общей сложности к началу июня клумбы украсят более 35 миллионов однолетних растений. После этого начнется высадка многолетних цветов, в числе которых розы и пионы.
Более четырех миллионов саженцев виолы украсили Москву
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