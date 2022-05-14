Russpass представил подборку садов России, где цветет сирень

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сервис Russpass представил обзор садов России, где цветет сирень. В подборку вошли пять городов, в которых можно посетить сирингарии, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Подборку открыла Москва. Одна из крупнейших коллекций сирени находится в ботаническом саду Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах. Еще два популярных среди москвичей места, где можно посмотреть на цветение сирени – сирингарий и Сиреневая аллея на ВДНХ.

Помимо этого, в Измайловском парке есть Сиреневый сад, в котором растут сорта "Красавица Москвы", "Утро Москвы" и "Галина Уланова". Сезон начинается ближе к концу мая.

На юге страны самая большая коллекция сирени находится в Симферополе в Ботаническом саду имени Н. В. Багрова Таврической академии Крымского федерального университета.

"Бутоны распускаются уже с середины мая. В сирингарии представлено более 70 видов сирени с различной окраской: от белой до пурпурной", – говорится в сообщении.

Кроме того, в середине мая начинает цвести сирень в Уфе. Один из самых интересных сирингариев находится в Южно-Уральском ботаническом саду-институте Уфимского федерального исследовательского центра РАН. Там растет сорт "Салават Юлаев", "Красавица Башкирии", "Айгуль" и "Гульназира".

Ранее сообщалось, что в Москве создали интерактивную карту цветения в городских парках. На ней будут отмечаться локации, в которых цветы уже распустились.

