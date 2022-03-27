Фото: Москва 24/Лидия Широнина
В Москве создали интерактивную карту цветения в городских парках. Уже сейчас она позволяет узнать, в каких зонах отдыха можно увидеть подснежники. Об этом сообщается в телеграм-канале Мосгорпарка.
"Весна – особая пора в московских парках. Распускается листва, зеленеют деревья, тут и там появляются цветы. Сначала робкие крокусы и подснежники, затем – гиацинты, нарциссы, тюльпаны. Одновременно с ними зацветают яблони, сирени, черемухи и другие деревья и кустарники. Чтобы жители столицы не пропустили самое красивое время года, парки Москвы создали интерактивную карту цветения", – отмечается в сообщении.
На карте будут отмечаться локации, в которых цветы уже распустились. В частности, в "Музеоне", Измайловском парке и Парке Горького жители столицы могут увидеть крокусы. А посетители "Сокольников" могут полюбоваться подснежниками.
Уточняется, что обновлять карту будут раз в несколько дней. Новые локации планируют размещать по мере старта цветения вплоть до завершения календарной весны.
Мосгорпарк напомнил, что многие цветы в парках Москвы занесены в Красную книгу, призвав посетителей бережно относиться к растениям.
Ранее светодинамический фонтан в парке музея-заповедника "Царицыно" расконсервировали после зимы. Это единственное гидросооружение в Москве, которое на зимний период закрывается специальным надувным куполом. 22 марта конструкция была демонтирована, специалисты начали работы по подготовке фонтана к открытию.
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