Экологическая реабилитация Собачьего пруда началась в Битцевском лесу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Битцевском лесу началась экологическая реабилитация Собачьего пруда в рамках работ по сохранению этой территории, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В пруду скопилось большое количество ила, что привело к активному росту водорослей. Из-за пониженной концентрации кислорода вода становилась мутной и грязной, а летом пруд частично пересыхал. Специалисты уже выставили ограждения и приступили к понижению уровня воды.

Затем, как рассказал заместитель руководителя департамента капитального ремонта Сергей Мельников, с помощью многофункционального земснаряда будут выполнены уборка мусора, очистка дна от ила и работы по дноуглублению.

"С помощью специального шланга донные отложения будут подаваться в технологический комплекс обезвоживания. В нем ил будет отделяться от воды, прессоваться в брикеты, а очищенная жидкость – возвращаться в пруд. Такое решение экологично и безвредно для экосистемы водоема", – добавил Мельников.

Также в зоне мелководья появится биоплато – живой фильтр со специальными водными растениями. Специалисты обновят и дорожки, обустроят настил с площадкой для отдыха в форме листа клевера, установят лавочки и урны. Работы завершатся в третьем квартале 2022 года.

Ранее стало известно, что благоустройство Большого Лазенковского пруда на западе Москвы рассчитывают завершить в июле 2022 года. Менее чем за полгода эксперты очистили дно водоема площадью почти один гектар. Из пруда вытащили свыше 20 тысяч кубических метров ила.

