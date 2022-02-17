Два новых участка будущего парка "Яуза" обустроят в 2022 году

07:36
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В ходе обустройства двух новых участков будущего парка "Яуза" в столице появятся ландшафтный парк и комфортные места для отдыха посетителей, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Продолжаем реализацию проекта по созданию уникального экологического объекта – парка "Яуза", в этом году запланированы работы на двух участках в пойме одноименной реки от МКАД до Енисейской улицы. При разработке концепции были учтены исторические и природные особенности территорий, пожелания местных жителей", – приводятся слова Бирюкова в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.
Так, на участке вдоль Северодвинской улицы планируется создать площадь, на которой установят сцену с амфитеатром, выделенными перголой в форме эллипса с подвесными качелями. Рядом разместится детская площадка с игровым ручьем и фонтаном.
Также там установят павильон проекта "Московское долголетие". На втором уровне сооружения будет открываться вид на лабиринт с кустарниками. Кроме того, специалисты обустроят площадку с тренажерами, тропу здоровья с разными типами покрытия, экоплощадь с деревянным настилом и перголой.
По словам Бирюкова, на склоне от улицы Широкой до улицы Енисейской появится общественное пространство с кафе и детской площадкой. На берегах водоема заменят деревянные настилы и оборудуют новые пирсы.
Заммэра добавил, что хоккейную коробку отремонтируют. Летом на ней можно будет играть в мини-футбол. Также для посетителей парка оборудуют площадку для занятий йогой.
Ранее сообщалось, что в создаваемом парке "Яуза" завершилась реконструкция трех исторических прудов. Работы по благоустройству прошли на двух Лазоревых прудах, расположенных на месте старинной усадьбы Свиблово, и Кольском пруду возле Тенистого проезда.
В ходе реконструкции специалисты также обновили береговые линии. На Кольском пруду полностью демонтировали старые полуразрушенные берега, возведя новое берегоукрепление. А для Тенистого пруда и большей части Лазоревых прудов были сделаны откосные берега.
Собянин рассказал о благоустройстве будущего парка "Яуза"
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: