Два новых участка будущего парка "Яуза" обустроят в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В ходе обустройства двух новых участков будущего парка "Яуза" в столице появятся ландшафтный парк и комфортные места для отдыха посетителей, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Продолжаем реализацию проекта по созданию уникального экологического объекта – парка "Яуза", в этом году запланированы работы на двух участках в пойме одноименной реки от МКАД до Енисейской улицы. При разработке концепции были учтены исторические и природные особенности территорий, пожелания местных жителей", – приводятся слова Бирюкова в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

Так, на участке вдоль Северодвинской улицы планируется создать площадь, на которой установят сцену с амфитеатром, выделенными перголой в форме эллипса с подвесными качелями. Рядом разместится детская площадка с игровым ручьем и фонтаном.

Также там установят павильон проекта "Московское долголетие". На втором уровне сооружения будет открываться вид на лабиринт с кустарниками. Кроме того, специалисты обустроят площадку с тренажерами, тропу здоровья с разными типами покрытия, экоплощадь с деревянным настилом и перголой.

По словам Бирюкова, на склоне от улицы Широкой до улицы Енисейской появится общественное пространство с кафе и детской площадкой. На берегах водоема заменят деревянные настилы и оборудуют новые пирсы.

Заммэра добавил, что хоккейную коробку отремонтируют. Летом на ней можно будет играть в мини-футбол. Также для посетителей парка оборудуют площадку для занятий йогой.



Ранее сообщалось, что в создаваемом парке "Яуза" завершилась реконструкция трех исторических прудов. Работы по благоустройству прошли на двух Лазоревых прудах, расположенных на месте старинной усадьбы Свиблово, и Кольском пруду возле Тенистого проезда.

В ходе реконструкции специалисты также обновили береговые линии. На Кольском пруду полностью демонтировали старые полуразрушенные берега, возведя новое берегоукрепление. А для Тенистого пруда и большей части Лазоревых прудов были сделаны откосные берега.

