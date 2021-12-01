Москвичи оценили проект благоустройства поймы реки Яузы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Большинство москвичей поддержали проект благоустройства поймы реки Яузы на участке от Широкой до Енисейской улицы в районах Северное Медведково, Бабушкинский и Лосиноостровский. В проекте "Активный гражданин" проголосовали 173 937 человек, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"За" проголосовали 80,43% пользователей, еще 0,32% поддержали проект, внеся замечания. Не оценили предложенные идеи по благоустройству 4,16% горожан, 8,26% затруднились ответить, а еще 6,84% доверились специалистам.

Проект будущего благоустройства предполагает оборудование постов охраны, пунктов проката спортивного инвентаря, магазинов и туалетов. Этот проект поддержали 77,23% жителей столицы.

За ремонт существующего скейт-парка проголосовали 75,56% москвичей. Предложение сделать променад с кафе на склоне поддержали 77,80%, а идея создания экоплощади с зонами отдыха, гамаками и тематической детской площадкой понравилась 79,66%.

Создание площадки для выгула и тренировки собак поддержали 71,92% горожан. За создание детских горок на существующем склоне проголосовали 79,15% москвичей.

За спортивный кластер проголосовали 79,10% граждан, а за оборудование зоны для спокойного отдыха у пруда свои голоса отдали 81,86%.

Ранее сообщалось, что специалисты завершают работы по строительству здания экоцентра в парке "Яуза". Экоцентр площадью более 1,2 тысячи квадратных метров появится в пойме реки Чермянки.

В экоцентре планируется разместить интерактивные выставочные залы с мультимедийным оборудованием, кинозал для трансляции научно-популярного контента и профлабораторию.

