В столице завершаются работы по строительству экоцентра в парке "Яуза"

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Специалисты завершают работы по строительству здания экоцентра в парке "Яуза", рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, экоцентр площадью более 1,2 тысячи квадратных метров появится в пойме реки Чермянки.

"Строительство объекта ведется на ранее заброшенной территории, которую местные жители попросили привести в порядок", – приводятся слова Бирюкова на портале мэра и правительства Москвы.

В экоцентре планируется разместить интерактивные выставочные залы с мультимедийным оборудованием, кинозал для трансляции научно-популярного контента и профлабораторию.

Заммэра отметил, что в настоящее время ведутся работы по прокладке инженерных коммуникаций и внутренней отделке помещений. Специалисты в строительстве и оформлении павильона используют природные материалы, в основном дерево, а в зоне кафе фасадное витражное остекление, чтобы максимально задействовать естественное освещение

По словам Бирюкова, основной задачей центра станет популяризация экологических профессий будущего. Посетители смогут попробовать себя в роли экоурбаниста, экопроектировщика, экодиетолога, эколога-логиста и других.

На территории возле центра планируют создать вертикальную ферму, аптекарский огород и сенсорный сад.

Ранее сообщалось, что до конца текущего года специалисты завершат благоустройство Кольского пруда, расположенного на территории будущего парка "Яуза". В водоеме устроят четыре зоны биоплато, на которых высадят рогоз рогоз узколистный, камыш укореняющийся, тростник обыкновенный, кубышку желтую, сусак зонтичный и кувшинки. Эти растения препятствуют размножению водорослей, вызывающих цветение воды, а также служат укрытием для рыб и водоплавающих птиц.