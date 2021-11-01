В столице завершаются работы по строительству экоцентра в парке "Яуза"

08:42
Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"
Специалисты завершают работы по строительству здания экоцентра в парке "Яуза", рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
По его словам, экоцентр площадью более 1,2 тысячи квадратных метров появится в пойме реки Чермянки.
"Строительство объекта ведется на ранее заброшенной территории, которую местные жители попросили привести в порядок", – приводятся слова Бирюкова на портале мэра и правительства Москвы.
В экоцентре планируется разместить интерактивные выставочные залы с мультимедийным оборудованием, кинозал для трансляции научно-популярного контента и профлабораторию.
Заммэра отметил, что в настоящее время ведутся работы по прокладке инженерных коммуникаций и внутренней отделке помещений. Специалисты в строительстве и оформлении павильона используют природные материалы, в основном дерево, а в зоне кафе фасадное витражное остекление, чтобы максимально задействовать естественное освещение
По словам Бирюкова, основной задачей центра станет популяризация экологических профессий будущего. Посетители смогут попробовать себя в роли экоурбаниста, экопроектировщика, экодиетолога, эколога-логиста и других.
На территории возле центра планируют создать вертикальную ферму, аптекарский огород и сенсорный сад.
Ранее сообщалось, что до конца текущего года специалисты завершат благоустройство Кольского пруда, расположенного на территории будущего парка "Яуза". В водоеме устроят четыре зоны биоплато, на которых высадят рогоз рогоз узколистный, камыш укореняющийся, тростник обыкновенный, кубышку желтую, сусак зонтичный и кувшинки. Эти растения препятствуют размножению водорослей, вызывающих цветение воды, а также служат укрытием для рыб и водоплавающих птиц.
Москвичам рассказали, каким стал парк "Яуза"
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: