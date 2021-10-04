Новое общественное пространство появилось на юго-востоке столицы

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Новое общественное пространство появилось около Культурного центра имени летчика Ивана Астахова на юго-востоке столицы. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства в телеграм-канале.

В ходе работ по благоустройству специалисты устроили дорожно-тропиночную сеть, обустроили зоны со скамейками для отдыха, дополнительно высадили более 200 кустарников, живую изгородь, обновили газон.

Кроме того, там привели в порядок памятную стелу работникам Курьяновской станции аэрации, погибшим в годы ВОВ.

Ранее сообщалось, что современное общественное пространство появилось в сквере в столичном районе Текстильщики. Там обновили дорожно-тропиночную сеть, реконструировали детскую площадку, установили скамейки и садовые качели, привели в порядок газоны и разбили в центре сквера альпийскую горку.

