Сквер у Малого Федосьинского пруда благоустроили

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Ново-Переделкине завершилось благоустройство сквера у Малого Федосьинского пруда. Там появилось современное общественное пространство для отдыха и занятий спортом, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

В материале говорится, что вокруг водоемы приведены в порядок дорожки и тропинки, также специалисты обустроили пирсовые зоны и сходы к воде, установили скамейки и навесы.

Детскую площадку реконструировали. На ней установили многоуровневый игровой комплекс, качели-гнезда, веревочные лабиринт и полосу препятствий. В сквере дополнительно высадили свыше 700 кустарников и более 70 деревьев, обновили газоны.

Кроме того, на территории Московского индустриального колледжа специалисты привели в порядок футбольное поле и баскетбольную площадку, а также установили тренажеры.

Ранее на западе Москвы появилось еще одно общественное пространство. Специалисты благоустроили сквер около библиотеки имени Анны Ахматовой в районе Крылатском. Там создали веревочный лабиринт и восстановили дорожно-тропиночную сеть.